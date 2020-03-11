شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي للدولار الاسترالي أعلى حاجز 0.65 لكل دولار أمريكي عقب حديث دييبيلي وقبل شهادة منوشين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الاسترالي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد استأنف ارتداده من الأدنى له منذ العاشر من آذار/مارس 2009 أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الاسترالي والتي تضمنت حديث نائب محافظ بنك استراليا الاحتياطي جاي ديبيلي في سيدني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 03:08 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.05% إلى مستويات 0.6508 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.6505، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.6514، بينما حقق الأدنى له عند 0.6480.

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هذا وتابعنا حديث نائب محافظ بنك استراليا الاحتياطي جاي ديبيلي في قمة أعمال المراجعة المالية الاسترالية في سيدني، وجاء ذلك قبل أن نشهد أيضا عن الاقتصاد الاسترالي الكشف عن قراءة مؤشر ويسباك لثقة مستهلك الاسترالي والتي أوضحت تراجعاً 3.8% إلي ما قيمته 91.9 مقابل ارتفاع 2.3% عند ما قيمته 95.5 في كانون الثاني/يناير الماضي.

على الصعيد الأخير، يترقب المستثمرين عن الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات التضخم مع صدور قراءة مؤشر أسعار المستهلكين والتي قد تعكس الثبات عند مستويات الصفر مقابل نمو 0.1% في كانون الثاني/يناير، بينما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته استقرار النمو عند 0.2% خلال شباط/فبراير، وقد تعكس القراءة السنوية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 2.2% مقابل 2.5%، وقد تظهر القراءة السنوية الجوهرية للمؤشر استقراراً عند 2.3%.

ويأتي ذلك، قبل أن نشهد شهادة وزير المالية الأمريكي ستيفن منوشين على الميزانية المقترحة من قبل إدارة الرئيس الأمريكي الجمهوري دونالد ترامب للعام المالي 2021 أمام اللجنة الفرعية المعنية بالعمليات الخارجية والبرامج ذات الصلة، وصولاً إلى كشف وزارة الخزانة الأمريكي عن قراءة الموازنة الفيدرالية والتي قد تعكس اتساع العجز إلى ما قيمته 238.1$ مليار مقابل 32.6$ مليار في كانون الثاني/يناير.