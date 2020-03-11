شكرا لقرائتكم خبر عن السعودي الفرنسي يرتفع بجلسة اتسمت بالتذبذب – تحليل صباحي – 11-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم السعودي الفرنسي (1050) في آخر جلساته، وذلك على إثر ثبات مستوى الدعم المحوري 27.20، لينهي جلسة اتسمت بالتذبذب حقق في نهايتها مكاسب بلغت نسبتها 1.99% بما يعادل 0.55 نقطة، ليحاول السهم بهذا الارتفاع تعويض بعضاً من خسائره السابقة، مستفيداً من الدعم الإيجابي الذي اكتسبه عند استناده للدعم السابق ذكره، ولكنه يظل يعاني أيضاً من تداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

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أمام السهم فرصة ليرينا المزيد من الارتفاع التصحيحي خلال تداولاته القادمة، ولكن بشرط مهم جداً وهو ثبات مستوى الدعم المحوري 27.20، ليعيد اختبار مستوى المقاومة 33.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 26.00 ومستوى المقاومة 31.00.