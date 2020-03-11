مجموعة الحكير يشهد ارتفاع أحجام التداول – تحليل صباحي – 11-03-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم مجموعة الحكير (1820) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، مصحوباً بارتفاع كبير في أحجام التداول، وقد جاء ارتفاع السهم نتيجة استناده لمستوى الدعم المحوري 12.90، ما أكسب السهم بعضاً من الزخم الإيجابي الذي ساعده على تحقيق مكاسب في آخر جلساته بلغت نسبتها 3.86% بما يعادل 0.50 نقطة، ليحاول السهم بهذا الارتفاع تعويض بعضاً من خسائره السابقة، في ظل سيطرة الاتجاه الهابط على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.
لذلك نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة كسره للدعم 12.90، ليستهدف بعدها مستوى الدعم 10.75.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 12.00 ومستوى المقاومة 15.00.
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