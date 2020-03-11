شكرا لقرائتكم خبر عن جدوى ريت يواصل الانخفاض – تحليل صباحي – 11-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم جدوى ريت (4332) الانخفاض بتداولاته الأخيرة على المدى القصير، ليشهد السهم ارتفاع كبير في أحجام التداول بآخر جلساته، مسجلاً أدنى سعر له خلالها عند 6.50، ليرتد منه ارتفاعاً مقلصاً بعضاً من خسائره، ويغلق على تراجع جديد بلغت نسبته -0.30% بما يعادل -0.02 نقطة، وذلك في ظل سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً. Advertisements لذلك نحن نتوقع استمرار انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 7.30، ليستهدف مستوى الدعم 6.17. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 6.40 ومستوى المقاومة 7.11.

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