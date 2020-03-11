سيسكو يستند لخط اتجاه رئيسي صاعد – تحليل صباحي – 11-03-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع قليلاً سهم سيسكو (2190) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، منهياً جلسة اتسمت بالتذبذب ارتفع خلالها بنسبة بلغت 3.14% بما يعادل 0.50 نقطة، ويأتي ارتفاع السهم نتيجة استناده لدعم خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، ما أكسبه بعضاً من الزخم الإيجابي ليدفعه ذلك إلى تعويض بعضاً من خسائره السابقة، وفي الوقت نفسه يحاول تصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، في ظل استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.
لذلك نحن نرجح المزيد من الارتفاع الحذر للسهم خلال تداولاته القادمة، بشرط مهم وهو ثبات مستوى الدعم 16.00، ليستهدف أولى مستويات المقاومة 19.06.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 15.00 ومستوى المقاومة 18.00.
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