شكرا لقرائتكم خبر عن ولاء للتأمين يستقر بمنطقة سلبية بالرغم من ارتفاعه – تحليل صباحي – 11-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد سهم ولاء للتأمين (8060) ارتفاع كبير في أحجام التداول في آخر جلساته، دفعته لتحقيق مكاسب حذرة بلغت نسبتها 0.82% بما يعادل 0.10 نقطة، ليحاول السهم بهذا الارتفاع تعويض بعضاً من خسائره السابقة، وتصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، ولكن بالرغم من ارتفاع السهم إلا انه يظل مستقراً أدنى مستوى المقاومة المحوري 13.14، في ظل سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

Advertisements

لهذا نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أدنى مستوى 13.14، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 11.45.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 11.45 ومستوى المقاومة 14.00.