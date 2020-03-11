شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة السريع يغلق على ارتفاع حذر – تحليل صباحي – 11-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم مجموعة السريع (1213) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق السهم مكاسب حذرة بلغت نسبتها 6.38% بما يعادل 0.72 نقطة، ليحاول السهم بهذا الارتفاع تعويض بعضاً من خسائره وتصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية. Advertisements لذلك نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 17.90، ليستهدف الدعم المحوري 7.41. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 10.00 ومستوى المقاومة 14.00.

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