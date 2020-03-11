شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدة للتأمين يرتفع وسط الضغوط السلبية – تحليل صباحي – 11-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم المتحدة للتأمين (8190) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، في ظل استقرار تداولاته أدنى مستوى المقاومة المحوري 7.80، ووسط سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الهابط على كل المستويات، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، لنعزي هذا الارتفاع كمحاولة من السهم لتعويض بعضاً من خسائره، وتصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، ليحقق مكاسب حذرة بلغت نسبتها 7.32% بما يعادل 0.52 نقطة.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أدنى مستوى 7.80، ليستهدف مستوى الدعم 6.87.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7.00 ومستوى المقاومة 8.00.