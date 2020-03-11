شكرا لقرائتكم خبر عن طيبة للاستثمار يشهد تداولات متقلبة – تحليل صباحي – 11-03-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم طيبة للاستثمار (4090) ارتفاعاً في آخر جلساته، ليحاول السهم تعويض بعضاً من خسائره السابقة، ليحقق مكاسب حذرة بلغت نسبتها 5.78% بما يعادل 1.55 نقطة، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الهابط على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.
لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 29.90، ليستهدف مستوى الدعم 25.40 من جديد.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 26.50 ومستوى المقاومة 29.00.
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