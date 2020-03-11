مكة للإنشاء يكتسي باللون الأخضر – تحليل صباحي – 11-03-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم مكة للانشاء (4100) في آخر جلساته، ليحقق مكاسب قوية بلغت نسبتها 7.52% بما يعادل 4.40 نقطة، ليحاول السهم تعويض بعضاً من خسائره السابقة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط والقصير، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية. Advertisements لهذا نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 64.00، ليستهدف مستوى الدعم 57.90. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 60.00 ومستوى المقاومة 66.00.

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