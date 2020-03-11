البحر الأحمر يرتفع حفظاً لماء الوجه – تحليل صباحي – 11-03-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم البحر الأحمر (4230) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، في محاولة يائسة لتعويض بعضاً من خسائره السابقة، محققاً مكاسب حذرة بلغت نسبتها 6.81% بما يعادل 0.74 نقطة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الضغط اسلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وبتوارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.
لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 12.32، ليستهدف مستوى الدعم 10.58.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 11.00 ومستوى المقاومة 12.32.
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