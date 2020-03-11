شكرا لقرائتكم خبر عن مصر استوردت سلع معمرة بـ546 مليون دولار.. والسيارات والموبايلات في الصدارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق إجمالي الواردات المصرية من السلع الاستهلاكية المعمرة نحو 546 مليون و947 ألف دولار، وذلك خلال الفترة من يناير وحتى ديسمبر الماضي، مقابل نحو 506 مليون و97 ألف دولار، خلال نفس الفترة من العام السابق له 2018، بنسبة زيادة بلغت نحو 40 مليون و850 ألف دولار.

وحلت الواردات المصرية من سيارات الركوب في صدارة قائمة السلع المعمرة، وفقا للنشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث بلغت نحو 275 مليون دولار خلال فترة التقرير عام 2019، مقابل 258 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2018، بزيادة بلغت نحو 16 مليون دولار.

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وجاءت أجهزة تليفون الأفراد في المركز الثاني وبلغت وارداتها نحو 122 مليون دولار عام 2019، مقابل 96 مليون دولار خلال الفترة المماثلة من عام 2018، بزيادة بلغت نحو 25 مليون دولار، وفي المركز الثالث جاءت واردات مصر من التليفزيونات والهوائيات وبلغت 43 مليون دولار عام 2019، مقابل 20 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2018.

وسجل إجمالي الواردات المصرية ارتفاعا طفيفا خلال شهر ديسمبر الماضي، وفقا لبيانات النشرة الشهرية للتجارة الخارجية، الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث بلغت القيمة الإجمالية للواردات نحو 6 مليار دولار، مقابل 6.44 مليار دولار خلال نفس الشهر من عام 2018.

وعزا تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، الزيادة المسجلة في الواردات إلى ارتفاع واردات بعض السلع، من بينها قيمة الواردات من البترول الخام، والتي بلغت نحو 430.6 مليون دولار في ديسمبر الماضي، مقابل 133.4 مليون دولار في ديسمبر 2018، كما بلغت قيمة الواردات من مواد كيماوية عضوية وغير عضوية نحو 186.4 مليون دولار في ديسمبر الماضي، مقابل 174.4 مليون دولار في ديسمبر 2018، بنسبة ارتفاع 6.9%.