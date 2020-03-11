شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الاول (BKP) يقلص مكاسبه خلال الجلسة -تحليل صباحي- 11-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قلص المؤشر مكاسبه التي حققها خلال جلسة امس الثلاثاء، حيث استهل الجلسة مرتفعا عند مستوى 5468 نقطة، الا انه اغلق عند مستوى 5174 نقطة، مرتفعا بشكل طفيف مقارنة باغلاقه السابق، ويلامس المؤشر حاليا مستوى المقاومة 5400 نقطة، والذي نتوقع ان يضغط على المؤشر للوصول لمستوى المقاومة القوي عند 4600 نقطة كمستوى اول، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 5500 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 4,779 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 5,499 نقطة