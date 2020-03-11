شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يقلص خسائر الاثنين -تحليل صباحي- 11-03-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قلص المؤشر خسائره التي حققها خلال جلسة الاثنين الماضي، حيث اغلق امس الثلاثاء عند مستوى 8433 نقطة، مقتربا من مستوى المقاومة الحالي عند 8600 نقطة، والذي في حالة تجاوزه فسيعد ذلك إشارة إيجابية قد تمنح المؤشر ارتفاعا لمستوى المقاومة التالي عند 9400 نقطة كمستوى اول، لذلك نوصي بمراقبة المؤشر عن قرب خلال الأيام القادمة.
من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 8,356 وبين مستوى المقاومة هو 8,565 نقطة
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