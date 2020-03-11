شكرا لقرائتكم خبر عن شركة مينا العقارية (MENA) يفشل في الارتفاع -تحليل صباحي- 11-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فشل السهم في الارتفاع وتراجع خلال الأسبوع الحالي ليغلق امس الثلاثاء عند مستوى 25٫90 فلس، وذلك بعدما فشل في الحفاظ على مكاسبه التي حققها خلال جلسة، حيث سجل ارتفاع بلغ 29٫90 فلس، في ظل استمرار تداول مؤشر ماكد اسفل خط الصفر، لذلك نتوقع ان يعمق السهم من خسائره في الأجل القصير للوصول لمستوى الدعم 20 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 31 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 23.8 بينما مستوى المقاومة هو 29.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط