شكرا لقرائتكم خبر عن بيت التمويل الخليجى (GFH) يخترق دعم محوري -تحليل صباحي- 11-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره لينهي تداولات امس الثلاثاء عند مستوى 61٫50 فلس، مخترقا بذلك مستوى الدعم السابق عند 64 فلس، مما يعكس ارتفاع الضغوط البيعية لدى المتداولين، لذلك نتوقع ان يعمق السهم من خسائره للوصول لمستوى الدعم التالي عند 55 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 65 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 60.6 بينما مستوى المقاومة هو 62.9 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط