شكرا لقرائتكم خبر عن شركة المعدات القابضة (EQUIPMENT) يتحول الى الاتجاه الهابط -تحليل صباحي- 11-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم في إشارة الى تقريرنا الأخير والذي ذكرنا فيه ان السهم يواجه مستوى الدعم 18 فلس، فقد اخترق السهم هذا المستوى ليغلق امس الثلاثاء عند مستوى 14٫40 فلس، في ظل استمرار تدني كميات التداول، ويواجه السهم حاليا مستوى المقاومة 15٫60 فلس، لذلك نتوقع انخفاض السهم مرة أخرى لمستوى الدعم 10 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 18 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 13.2 بينما مستوى المقاومة هو 15.3 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط