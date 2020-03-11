شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الكويت و الشرق الأوسط للإستثمار (KMEFIC) يتداول في قناة هابطة -تحليل صباحي- 11-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اغلق السهم امس الثلاثاء عند مستوى 80 فلس مرتفعا بالمقارنة باغلاقه السابق، في ظل استمرار تداوله في قناة هابطة متوسطه الأجل، والذي يقترب السهم حاليا من الحد العلوي لها، وهو ما يشكل مقاومة نتوقع ان تضغط على السهم لأسفل خلال الأيام القادمة للوصول لمستوى الدعم 64 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 87 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 77.0 بينما مستوى المقاومة هو 81.9 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط