شكرا لقرائتكم خبر عن المركز المالي الكويتي (MARKAZ) يغلق مرتفعا -تحليل صباحي- 11-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى السهم تداولات امس الثلاثاء في المنطقة الخضراء، حيث اغلق عند مستوى 92 فلس، وذلك بعدما سجل ارتفاع بلغ 95 فلس، والذي يشكل مستوى المقاومة الحالي، كما يقترب السهم حاليا من متوسطه المتحرك لـ 200 يوم، والذي نتوقع ان يضغط على السهم للوصول لمستوى الدعم 83 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 96 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 86.0 بينما مستوى المقاومة هو 95 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط