شكرا لقرائتكم خبر عن شركة دبي الأولى للتطوير العقاري (FIRSTDUBAI) يرتفع بشكل طفيف -تحليل صباحي- 11-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم بشكل طفيف نهاية تداولات امس الثلاثاء، حيث اغلق عند مستوى 37٫80 فلس، في ظل استمرار تدني كمية التداول مقارنة بالمتوسط الأسبوعي، مما يعد إشارة سلبية،كما اطلق مؤشر ماكد إشارة بيع، لذلكن توقع ان يواصل السهم تراجعه لمستوى الدعم الهام عند 28فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 42 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 35.0 بينما مستوى المقاومة هو 38 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط