شكرا لقرائتكم خبر عن شركة نور للاستثمار المالي (NOOR) يغلق عند أدني مستوى له خلال الجلسة -تحليل صباحي- 11-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قلص السهم مكاسبه التي حققها خلال جلسة امس الثلاثاء، حيث استهل الجلسة عند مستوى 120 فلس، ثم ارتفع مسجلا 132 فلس، الا انه اغلق عند أدني مستوى له خلال الجلسة وهو 114 فلس،في إشارة الى سيطرت التشاؤم على المتداولين، لذلك نتوقع ان يواصل السهم تراجعه لمستوى الدعم الحالي عند 100 فلس كمستوى أول ثم 80 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 135 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 108.0 بينما مستوى المقاومة هو 126.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط