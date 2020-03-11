شكرا لقرائتكم خبر عن شركة قطر الوطنية لصناعة الإسمنت (QNCD) يعوض خسائر الاثنين -تحليل صباحي- 11-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عوض السهم خسائره التي حققها خلال جلسة الاثنين الماضي، حيث اغلق امس الثلاثاء عند مستوى 3٫90 ريال، وفي ظل انطلاق إشارة شراء على مؤشر القوة النسبية، لذلك فالأنظار تتجه لأعلى لمستوى المقاومة 4٫20 ريال كمستوى أول ثم 4٫90 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 3٫50 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 3.70 وبين مستوى المقاومة هو 4.10 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد