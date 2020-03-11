شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة الإسلامية القطرية للتأمين (QISI) يقترب من مقاومة قوية -تحليل صباحي- 11-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع في ثالث جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق امس الثلاثاء عند مستوى 6٫10 ريال، وهو اعلى مستوى يصل اليه السهم خلال الجلسة، مقتربا بذلك من متوسطه المتحرك لـ 200 يوم، وهو ما يعد مقاومة قد تضغط على السهم للقيام بعمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 5٫60 ريال كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 6٫30 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 5.80 وبين مستوى المقاومة هو 6.20 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط