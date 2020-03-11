شكرا لقرائتكم خبر عن المجدوعي للسيارات وكيلا حصريا لعلامة بيجو في المملكة والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت شركة المجدوعي للسيارات عن استحواذها على وكالة سيارات بيجو الفرنسية رسميا في المملكة العربية السعودية ، وجاء هذا الإعلان في المؤتمر الصحفي، الذي عقدته الشركة بحضور نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة «PSA» بالشرق الأوسط وأفريقيا سمير شرفان، ويوسف بن علي المجدوعي الرئيس التنفيذي لقطاع السيارات في شركة المجدوعي للسيارات.

وفي الكلمة، التي ألقاها يوسف بن علي المجدوعي في المؤتمر الصحفي، الذي عقد بهذه المناسبة قال: «بعد قضاء أكثر من 35 عاما على انطلاق أعمال مجموعة المجدوعي للسيارات، وبناء شراكة ناجحة مع مجموعات عالمية، اليوم يشكل منعطفا مهما لنا لاستكمال مسيرة النجاح، الذي حصدناه جميعا، بفضل من المولى عز وجل، ثم بفضل مؤازرتكم لنا عملائنا، كما أود أن انتهز هذه الفرصة لأشكر شركة بيجو على الثقة، التي أولتها لنا للوصول إلى هذا الحدث، الذي يمثل عصرا جديدا لنا وفق إستراتيجية نمو راسخة، وخطوة أخرى نوعية في المملكة، تعزز حضورنا في السوق وترسخ سمعتنا كواحد من أهم وكلاء السيارات وأكثرهم نشاطا».

سمير شرفان نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة «PSA» في الشرق الأوسط وأفريقيا تحدث بهذه المناسبة قائلا: «ليس لدينا أدنى شك أن الخبرة الكبيرة والواسعة، التي تتمتع بها مجموعة المجدوعي للسيارات شجعتنا كثيرا للدخول بشراكة إستراتيجية معهم ونحن على ثقة بأن علامة بيجو ستتم خدمتها بطريقة متقدمة وباحترافية عالية تناسب تاريخها العريق، ونحن على يقين بأن حضور هذه العلامة سيكون فعالا وعلى نطاق واسع بالمملكة من الآن فصاعدا».