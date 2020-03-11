شكرا لقرائتكم خبر عن «توس» تطلق مجموعتها الجديدة بمناسبة يوم الأم والان نبدء بالتفاصيل

أطلقت شركة «توس»، العلامة الإسبانية الرائدة في عالم المجوهرات والإكسسواراتِ والحقائب النسائية، مجموعتها الجديدة بمناسبة يوم الأم «2020»، بعنوان «he Stay Lucky collection».

وفي بادرة تستكمل مظاهر البهجة والاحتفالات بجوهر الأمومة، كشفت «توس» النقاب عن مجموعة يوم الأم في إطار حملة إعلانية مميزة خاصة بالمملكة العربية السعودية، فوثّقت لحظات ثمينة لا تُنسى بين مدوّنة الموضة الشهيرة نور عريضة وابنتها أيلا.

تضم مجموعة «the Stay Lucky collection» تشكيلة متكاملة من السلاسل، والأساور، والعقود، والأقراط المشغولة بعناية انطلاقا من مواد فاخرة منها الذهب الأصفر عيار 18 قيراطا، وأحجار الألماس الملونة، وفيرميل الذهب الوردي، والفضة الإسترلينية مع الياقوت والعقيق الملونِ والأحجار الكريمة، التي تجتمع معا لتكون علاّقات غاية في الجاذبية. وتبدو قطع المجموعة بتصاميمها أشبه باحتفال بمشاعر الحب الصافي، وتجسيد للروابط العائلية المبنية على حب الأمّ، وتقدير لدورها كينبوعٍ فيّاض للعطف والحنان. وقد تميّزت المجوهرات ضمن المجموعة الجديدة بتفاصيل لا تخلو من المرح، وتعبّر عن مشاعر الحبّ الصادق تجاه الأمّهات.

وتشكّل مجموعة «the Stay Lucky collection» بتصاميمها المنوّعة وقطعها المرحة، ذات الطابع الشخصي، هدايا مثالية ونابعة من القلب للاحتفال بيوم الأم، فهي أشبه بصورة تذكارية تخلّد اللحظات الحلوة، وتبقى مع الأمّ ترافقها في مناسباتها، وتضفي رونقا أنيقا على إطلالاتها اليومية. وإنّها لتجربة فريدة وممتعة أن تجمعي عدة تصاميم في سوار واحد، فقد صُمّمت العلاّقات لهذا الغرض، بطريقة جديدة وجذّابة.