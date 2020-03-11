شكرا لقرائتكم خبر عن بنك الرياض يوقع عقد شراكة مع «عقال» والان نبدء بالتفاصيل

استمرارا في دعم وتمكّين رواد الأعمال والمنشآت بما يتماشى مع أهداف رؤية « السعودية 2030»، وقّع بنك الرياض عقد شراكة مع مؤسسة وقف عقول وأموال «مجموعة عُقال» لدعم وتحفيز ريادة الأعمال في المملكة، بحضور طارق بن عبدالرحمن السدحان الرئيس التنفيذي لبنك الرياض، وفارس بن إبراهيم الراشد رئيس مجلس أمناء «مجموعة عُقال».

وتهدف الشراكة إلى دعم أعمال خدمة المجتمع وريادة الأعمال لمجموعة عُقال على مستوى المملكة، التي تساهم في تيسير عمليات الاستثمار الجريء واستقطاب الفرص الاستثمارية في الشركات الناشئة، وتوفر منصة تجمع المستثمرين الأفراد حول المملكة، مما يحفز قطاع ريادة الأعمال ويعزز دور المستثمرين الأفراد في نمو الشركات الناشئة المحلية وتطوير أعمالها.

ويُعد بنك الرياض أكبر المقرضين لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة للسنة الثانية على التوالي، لما يملكه من رؤية وإستراتيجية واضحة تساهم في تمكين أصحاب المنشآت من تحقيق الهدف المناط بهم في رؤية «السعودية 2030».