شكرا لقرائتكم خبر عن بنك الرياض يوقع عقد شراكة مع «عقال» والان نبدء بالتفاصيل
وتهدف الشراكة إلى دعم أعمال خدمة المجتمع وريادة الأعمال لمجموعة عُقال على مستوى المملكة، التي تساهم في تيسير عمليات الاستثمار الجريء واستقطاب الفرص الاستثمارية في الشركات الناشئة، وتوفر منصة تجمع المستثمرين الأفراد حول المملكة، مما يحفز قطاع ريادة الأعمال ويعزز دور المستثمرين الأفراد في نمو الشركات الناشئة المحلية وتطوير أعمالها.
ويُعد بنك الرياض أكبر المقرضين لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة للسنة الثانية على التوالي، لما يملكه من رؤية وإستراتيجية واضحة تساهم في تمكين أصحاب المنشآت من تحقيق الهدف المناط بهم في رؤية «السعودية 2030».
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