شكرا لقرائتكم خبر عن 2.7 مليار ريال لمستفيدي «حساب المواطن» دفعة مارس والان نبدء بالتفاصيل
وقال المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني: إن الدفعة الحالية شملت تعويض السعر الناتج عن التعديل الشهري لأسعار البنزين، مشيرا إلى أن نسبة أعداد المستفيدين الرئيسيين ارتفعت بما يقارب 0.5 % عن الدفعة السابقة.
وأشار إلى أن 53 % من إجمالي المستفيدين تحصلوا على الاستحقاق الكامل، حيث بلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1013 ريالا، فيما بلغ عدد أرباب الأسر 2.3 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 60 %، بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.8 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق نحو 1.5 مليون مستفيد، يمثلون 40 % من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.
وأفاد القحطاني بأن نسبة أرباب الأسر بلغت 92 %، أما ربَات الأسر فقد بلغت نسبتهن 8 %، بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 53 %، وشكل الذكور المستقلون 47 %، موضحا أن 83 % من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل، فيما حصل 17 % على الاستحقاق الجزئي والأدنى.
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