شكرا لقرائتكم خبر عن 2.7 مليار ريال لمستفيدي «حساب المواطن» دفعة مارس والان نبدء بالتفاصيل

أعلن برنامج حساب المواطن أمس، إيداع 2.7 مليار ريال مخصص دعم شهر مارس للمستفيدين المكتملة طلباتهم، إذ بلغت نسبة المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثامنة والعشرين 83 % ليتجاوز عددهم 12.7 مليون مستفيد وتابع، فيما بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 11 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته 68.8 مليار ريال، منها 452 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

وقال المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني: إن الدفعة الحالية شملت تعويض السعر الناتج عن التعديل الشهري لأسعار البنزين، مشيرا إلى أن نسبة أعداد المستفيدين الرئيسيين ارتفعت بما يقارب 0.5 % عن الدفعة السابقة.

وأشار إلى أن 53 % من إجمالي المستفيدين تحصلوا على الاستحقاق الكامل، حيث بلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1013 ريالا، فيما بلغ عدد أرباب الأسر 2.3 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 60 %، بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.8 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق نحو 1.5 مليون مستفيد، يمثلون 40 % من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.

وأفاد القحطاني بأن نسبة أرباب الأسر بلغت 92 %، أما ربَات الأسر فقد بلغت نسبتهن 8 %، بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 53 %، وشكل الذكور المستقلون 47 %، موضحا أن 83 % من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل، فيما حصل 17 % على الاستحقاق الجزئي والأدنى.