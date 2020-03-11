شكرا لقرائتكم خبر عن كفاءة: 4 % نسبة استهلاك السخانات من الطاقة في المنازل والان نبدء بالتفاصيل

كشف المركز السعودي لكفاءة الطاقة «كفاءة»، أن استهلاك السخان من الطاقة يعتمد على عدة عوامل منها نوع السخان والحجم وفترات التشغيل وضبط درجة الحرارة ويقدر ذلك بحوالي ٤٪ من الاستهلاك العام في المنزل.

وأكد مختصون في كفاءة، أن‏ أسبابا عدة، تسهم في خفض الاستهلاك الشهري للسخانات، وتطيل عمرها، وتوفر الأمان، وتتمثل تلك الأسباب في اختيار المستوى الأعلى في بطاقة كفاءة الطاقة، واختيار الحجم المناسب للاحتياج، ووضع السخان على درجة 60، والحرص على الصيانة الدورية، وإطفاء السخان في حال عدم استخدامه فترة طويلة.

وقالوا: إن تطبيق «تأكد» الإلكتروني، يتيح للمستهلك الحصول على العديد من المعلومات والخدمات بطريقة بسيطة جدا، ويمكن للمستهلك استخدام تطبيق «تأكد» بعد التحديثات الأخيرة في التحقق من صحة بطاقات السخانات للتأكد قبل شرائها من أنها مطابقة لمتطلبات المواصفات القياسية السعودية.