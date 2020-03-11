محطات شحن مجانية للسيارات الكهربائية في «الشارقة للابتكار»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

بدأ مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار بتركيب شواحن للمركبات الكهربائية في أرجاء المجمع، ليتم استخدامها مجاناً من قبل المتعاملين من المستثمرين والموظفين، ويأتي ذلك ضمن استراتيجية الاستدامة في المصادر الطبيعية التي ينتهجها المجمع، بهدف التشجيع على اقتناء هذا النوع من وسائل النقل المستدامة المتمثلة بالسيارات الهجينة والكهربائية، ممّا يسهم في الحد من الانبعاثات الكربونية الضارّة، ودعم وسائل النقل المستدامة، وتأتي هذه الخطوة ضمن الجهود التي يبذلها المجمع لمواكبة أحدث التقنيات المستخدمة عالمياً في النقل، وما طرأ على هذه الصناعات من تحديثات من شأنها تقليل عمليات الاحتراق واستخدام الوقود، فلا توجد انبعاثات ثاني أكسيد الكربون أو أكسيد النيتروجين أثناء القيادة.

وأكد حسين المحمودي الرئيس التنفيذي للمجمع على أن الشارقة قطعت شوطاً كبيراً بفضل رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في مجال الاستدامة والتي تصنف من أفضل المدن على مستوى المنطقة في التوجه نحو الطاقة النظيفة، إذ يلتزم المجمع من خلال هذه المبادرة بتشجيع الأفراد والمجتمع على استخدام وسائل النقل المستدامة من أجل مستقبل أكثر استدامة.

وأكد أن المجمع اعتمد أحدث التقنيات العالمية المعمول بها في أنظمة شحن السيارات بطريقة آمنة وسهلة، مشيراً إلى أن السيارات الكهربائية تجد اهتماماً متزايداً خلال السنوات الماضية، ومن المتوقع أن يزداد استخدامها خلال السنوات المقبلة لكونها تساهم في تحسين البيئة مقارنة بالسيارات الحالية.

ويحتضن مجمع الشارقة للابتكار كبرى الشركات المقدمة لحلول تكنولوجية حديثة في استخدام الطاقة النظيفة. وأضاف المحمودي «إننا نطمح لترسيخ مكانة المجمع كحلقة وصل بين القطاعات المختلفة وكمنصة للتباحث في أفضل التقنيات الحديثة بما يعزز استخدام الطاقة النظيفة ويتماشى مع رؤية الإمارات 2020، واستراتيجية الطاقة 2050، المتعلقة بنشر استخدامات الطاقة النظيفة في كل المجالات، وعلى الأخص مجال النقل المستدام».