«العمومية» تقر توزيع 40 فلساً ورفع حد تملك الأجانب إلى 40%

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أقرت الجمعية العمومية ل«بنك الإمارات دبي الوطني» توزيع أرباح نقدية بنسبة 40% بمقدار (40 فلس للسهم الواحد) بقيمة إجمالية وقدرها 2,526,639,301 درهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019، كما تمت الموافقة على رفع الحد الأقصى لتملك الأجانب «غير مواطني الإمارات» إلى 40%.

وتم خلال اجتماع الجمعية العمومية الثالث عشر الموافقة على القرارات المدرجة، وأهمها الموافقة على تعليق الاقتطاع للاحتياطي القانوني والإلزامي الذي بلغ حالياً 50% من أسهم رأس المال والاحتياطي النظامي الذي يمثل حالياً 10% من أسهم رأس المال.

والموافقة على مقترحات أعضاء مجلس الإدارة بشأن السندات المالية غير القابلة للتحويل إلى أسهم التي سيتم إصدارها من قبل البنك، وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية المعنية.

فرص مستقبلية

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وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: بالتزامن مع بداية عقد جديد ودخولنا عام 2020 الأكثر ترقباً بالنظر إلى ما ينطوي عليه من فرص مستقبلية واعدة، فإننا في بنك الإمارات دبي الوطني نتطلع بحماس كبير إلى الاستمرار في دعم تقدم وازدهار دولة الإمارات ولعب دور فاعل في تحقيق الأحلام الطموحة لشعبها الكريم وقيادته الرشيدة.

وأضاف سموه: احتفى بنك الإمارات دبي الوطني بتحقيق العديد من الإنجازات المهمة في العام 2019، ومن ضمنها، ضم دينيز بنك إلى أسرة بنك الإمارات دبي الوطني، وهو ما ساهم في توسيع نطاق حضورنا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا. وخلال العام، قمنا بزيادة نسبة تملك الأجانب من 5% إلى 20٪. كما أتحنا لمساهمينا الكرام فرصة قيمة واستثنائية للمشاركة في حقوق الاكتتاب الذي قمنا بطرحه بهدف جمع مبلغ 6.45 مليار درهم. ولقد أعلنا عن تحقيق صافي أرباح قياسية للعام 2019 بلغ 14.5 مليار درهم، مدعوماً بالتخارج الجزئي من أسهم نتورك إنترناشيونال ونحتفظ بميزانية عمومية قوية تدعم نموذج متنوع للأعمال.

إكسبو 2020

وأضاف سموه: سيشهد عام 2020 انطلاق معرض إكسبو 2020 دبي الذي طال انتظاره، وباعتباره الشريك المصرفي الرسمي للمعرض، يتطلع بنك الإمارات دبي الوطني إلى عرض ابتكاراته العديدة في مجال التكنولوجيا الذكية والخدمات المصرفية الرقمية من خلال حضوره الواسع عبر «فرع المستقبل» في موقع الحدث.