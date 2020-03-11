أمريكا تدشن عمليات بناء جناحها في « إكسبو 2020 دبي»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”



قام السفير الأمريكي لدى الإمارات جون راكولتا جونيور ومستشار الخارجية أولريس بريشبول بتدشين عمليات البناء في جناح الولايات المتحدة في معرض «إكسبو 2020 دبي»، في أول عملية صب للخرسانة، وقال السفير راكولتا: سوف يعرض جناح الولايات المتحدة كيف مكنت حرية واستقلالية الفكر من النجاح والابتكار لرواد الأعمال والمبتكرين الأمريكيين، سنشارك هذه الرسالة مع ملايين الزوار الذين سيأتون إلى دبي؛ لحضور المعرض، ونتطلع إلى استقبالهم في جناح الولايات المتحدة.

من جانبه، قال بريشبول: تساعد وزارة الخارجية الأمريكية في سرد قصة أمريكا؛ من خلال «إكسبو 2020 دبي»، والذي نعتقد بأنه سيوصف بكونه معرضاً عالمياً على مر العصور، نحن فخورون بأن نرفع علم أمريكا في المعرض العالمي الأول الذي يعقد في الشرق، ونحن على ثقة أن هذا الجناح سيعرض أفضل ما تقدمه أمريكا في الحرية والابتكار والثقافة.

كجزء من جهود التواصل التي تبذلها بعثة الولايات المتحدة إلى مجتمع الأعمال في الإمارات التقى السفير راكولتا والمستشار بريشبول مع أعضاء غرفة التجارة الأمريكية في دبي، وفي أبوظبي، ومجلس الأعمال الإماراتي الأمريكي، خلال الجلسات التعريفية، التي تم تنظيمها من قبل مكتب التجارة الخارجية الأمريكية، تعرفت الشركات إلى المزيد حول كيفية استخدام الجناح كمنصة لاستخدام الأعمال.

وانضم ممثلون عن «إكسبو 2020 دبي»، وشركة ببسيكو وهي من أوائل الرعاة لجناح الولايات المتحدة، إلى الجلسات؛ لمشاركة المزيد حول الفرص، ولماذا كانوا يدعمون هذا الحدث الضخم.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن اختيار مجموعة ثينكويل وجلوبل تايز الأمريكية لتطوير المعرض وتشغيله، وتنسيق البرامج الثقافية في جناح الولايات المتحدة.

وتعرب الولايات المتحدة عن امتنانها للإمارات على دعمها لمشاركة الولايات المتحدة في «إكسبو 2020 دبي».