إيداع 33 ملياراً نقداً لدى «المركزي» خلال شهرين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: علي أسعد

تراجع حجم إيداع الأموال النقدية لدى البنك المركزي خلال شهر فبراير الماضي إلى 16.362 مليار درهم حوالي 1.06% مقارنة مع 16.538 مليار درهم أموال نقدية أودعت لدى «المركزي» خلال شهر يناير الماضي، وبذلك فإن إجمالي حجم عمليات الإيداع النقدي خلال الشهرين الأول والثاني من العام الحالي تكون قد وصلت إلى 32.901 مليار درهم.

تراجع حجم سحب الأموال النقدية من البنك المركزي خلال شهر فبراير الماضي 3.94% إلى 17.238 مليار درهم مقارنة بحوالي 17.946 مليار درهم خلال شهر يناير الماضي، وبذلك فإن إجمالي عمليات سحب النقود من البنك المركزي تكون قد وصلت إلى 35.185 مليار درهم خلال الشهرين الأول والثاني من العام الحالي. وتراجع حجم عمليات تحويل الأموال عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية المركزي خلال شهر فبراير الماضي إلى 563.425 مليار درهم بارتفاع نسبة 11.3% مقارنة مع 635.34 مليار درهم خلال يناير الماضي. وبذلك يكون عمليات التحويل الإجمالية عبر النظام قد وصلت إلى 1.198 تريليون درهم خلال الشهرين الأول والثاني من العام الحالي.

وارتفع عدد الشيكات التي تعامل معها نظام الإمارات لمقاصة الشيكات باستخدام صورها خلال شهر فبراير الماضي إلى 2165819 شيكاً (بقيمة 103.509 مليار درهم) بارتفاع نسبة 4.8% مقارنة مع 206641 شيكاً (بقيمة 101.355 مليار درهم) خلال يناير الماضي. وبذلك يكون عدد الشيكات التي تعامل معها النظام خلال الشهرين الأول والثاني من العام الحالي قدر ارتفع إلى 4232233 شيكاً بقيمة بلغت 204.864 مليار درهم.