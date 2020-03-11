شكرا لقرائتكم خبر عن «جي.بي.مورجان» يتوقع خفض الفائدة إلى الصفر والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توقع بنك «جي.بي.مورجان» قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض معدل الفائدة إلى أدنى مستوى منذ 2015 في اجتماعه نهاية الأسبوع المقبل.
وقال اقتصاديون في البنك الأمريكي بقيادة «مايكل فيرولي» عبر مذكرة للعملاء، أمس الثلاثاء، أن المركزي الأمريكي سوف يخفض معدل الفائدة الأساسي بنحو 1% لتصل إلى مستوى يتراوح بين صفر% و0.25%، بحسب وكالة «بلومبيرج». وأضاف الاقتصاديون أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سوف يصدر قرار خفض الفائدة في اجتماع يومي 17 و18 مارس/آذار الجاري أو قبل ذلك.
وأوضح الاقتصاديون أن أضرار فيروس كورونا على النمو الاقتصادي الأمريكي واحتمالية تضرر أجزاء من الولايات المتحدة بتراجع أسعار النفط تمنع تثبيت الفيدرالي لمعدل الفائدة. وفي الأسبوع الماضي، فاجأ المركزي الأمريكي الأسواق وقرر خفض معدل الفائدة 50 نقطة أساس، للتصدي لآثار كورونا.
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