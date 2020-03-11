«دبي لريادة الأعمال» تطلق «ظل» لتطوير وتمكين الروّاد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أطلقت أكاديمية دبي لريادة الأعمال، الذراع التعليمية لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، مبادرة «ظل». وتهدف المبادرة إلى إنارة الطريق لأصحاب المشاريع الناشئة، وذلك عن طريق تمكينهم وإتاحة المجال لهم للاستعانة بالمهارات والخبرات التي اكتسبها أعضاء ناجحون آخرون في المؤسسة، ومن ثم الانطلاق على أرض الواقع لممارسة تجربة العمل الحقيقية بثقة تامة، بعد حصولهم على المهارات والخبرات الضرورية.

تهدف المبادرة إلى توفير فرصة مثالية لرواد الأعمال، وعلى وجه التحديد فئة الشباب من خلال توفير الفرص لهم للعمل في قطاع الصناعة وضمان الاستدامة لمشاريعهم، والمساعدة على تطوير شبكة من رواد الأعمال الناجحين وأصحاب الخبرة الذين أثبتوا تفوقاً في هذا المجال. وستكون هذه الشبكة بمثابة جهة مرجعية تسهم بدورها في تطوير قدرات الأعضاء الجدد، والأخذ بأيديهم لإطلاق مشاريعهم الخاصة وتطويرها وضمان نجاحها على النحو الأمثل. وسيكتشف رواد الأعمال الجدد تلك التجارب الواقعية والناجحة للشركات الأخرى لفترة تتراوح من أربعة إلى ثمانية أسابيع.

قال عبد الباسط الجناحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة: يعتبر إطلاق المبادرة، استجابة لمجموعة القرارات التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، «رعاه الله»، لتطوير الخدمات المجتمعية للمواطنين، والعمل مباشرة معهم، والاستعانة بأصحاب الخبرة منهم، من أجل تحقيق تغيير إيجابي حقيقي في المجتمع، والتي تهدف إلى تمكين رواد الأعمال الجدد الذين أطلقوا شركاتهم الناشئة، وربطهم مع حالات متميزة من الشركات الناجحة ورواد الأعمال التي توفر لهم نماذج يمكن الاقتداء بها، ليتمكنوا من تأسيس شركات مبتكرة ومشاريع ريادية.

روّاد يشيدون بالمبادرة

في حوار مع رواد الأعمال، قال إبراهيم شاهين، رئيس شركة «آي جي تي» للاستثمار: «كرائد عمل، لا يمكننا أن نوفي المؤسسة حقها لدعمها لنا حتى اليوم. وعرفاناً بذلك، سنبذل قصارى جهودنا لتوجيه الرواد الجدد المقبلين على التجارة، مع توفير كافة خبراتنا، لمساعدتهم على اتباع الخطوات الصحيحة؛ لتفادي الوقوع في أي أخطاء قد تعيق تقدمهم».

وقال أسامة الداعور، المدير العام لشركة «بيتا لتكنولوجيا المعلومات»: «إن منطقتنا العربية بحاجة إلى الإبداع، ولا ينقصنا سوى إيجاد الطريق الصحيح، خاصة في ظل توافر الطاقات والأفكار والشباب الطموح. لذا، يجب علينا العمل المشترك وتضافر الجهود لنكون الأفضل في تقديم خبراتنا للشباب. ويمكن تحقيق ذلك من خلال مشاركتنا في مثل هذه المبادرات».

وقال خليفة الجزيري، رائد أعمال، المدير التنفيذي لمجموعة «سمارت أي أو تي»: «حرصاً منا على تقدير الجهود التي بذلتها المؤسسة معنا، فقد جاء دورنا لتوجيه الرواد الجدد؛ لمساعدتهم على تحقيق المزيد من النجاحات، وتجاوز كل الصعوبات التي قد يواجهونها».

وأثنى أيمن العوضي، المدير الإداري، ل«ذا كوربرت جروب» على جهود المؤسسة في إطلاق هذه المبادرة التي تهدف لخلق ثقافة الوعي، ولأهميته في دول الخليج والإمارات، وقال: «بحكم تجربتي مع الدول الأجنبية لجذب تلك المؤسسات لتأسيس الأعمال في دبي، لاحظت وجود منظمات كثيرة تعمل على توجيه المقبلين على الاستثمار. ومن هنا، نرى أهمية تهيئة البيئة المناسبة لنشر هذه الثقافة والمثابرة والإبداع، ليتمكنوا من تجاوز الصعوبات والتحلي بالعزيمة».

وأشاد محمد الصيعري من رواد الأعمال المبتدئين، وأحد المشاركين في المبادرة، بالدعم الكبير الذي قدمته مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وما ستقدمه للمتدربين من خلال مبادرة (ظل)، ودورها في تحفيزهم على الإبداع من خلال الخبرات السابقة وتقديم الأفكار الجديدة.

وقال خالد صالح، وهو مشارك آخر: «خلال مشاركتي في المبادرة، أتطلع إلى الاستفادة من الخبرات والتجارب، واختصار الوقت، وتجاوز كافة العقبات، للوصول إلى الهدف المنشود بأسرع وقت. ولا يسعني سوى التقدم بالشكر لكافة القائمين على هذه المبادرة».