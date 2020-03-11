شكرا لقرائتكم خبر عن «دبي لصناعات الطيران» ترفع قيمة إعادة شراء السندات والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”
أعلنت «دبي لصناعات الطيران المحدودة» أمس الثلاثاء أن مجلس إدارتها والمساهمين قد منحوا الشركة تفويضاً لإضافة 300 مليون دولار إلى برنامج إعادة شراء السندات الذي سيتم تنفيذه من خلال عمليات السوق المفتوحة. وكشفت الشركة أنها قامت حتى الآن بإعادة شراء 555 مليون دولار من المبلغ الرئيسي لسنداتها المتداولة بموجب التفويضات السابقة البالغة قيمتها 600 مليون دولار.
وقال فيروز تارابور، الرئيس التنفيذي للشركة: «قمنا منذ استئناف البرنامج الأسبوع الماضي بإعادة شراء سندات بقيمة 70 مليون دولار». وتمتلك «دبي لصناعات الطيران» حالياً ما يقرب من 2.75 مليار دولار من السندات المتداولة المستحقة في أسواق المال الأمريكية.
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