شكرا لقرائتكم خبر عن «أوبك بلس».. روسيا والسعودية تتركان باب التعاون موارباً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قفزت أسعار النفط بحوالي 10% أمس الثلاثاء، بعد يوم من أكبر هبوط في حوالي ثلاثين عاماً، إذ تتجه أنظار المستثمرين إلى تحفيز اقتصادي محتمل وأشارت روسيا إلى أن المحادثات مع أوبك ما زالت ممكنة.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، إنه سيتخذ خطوات «كبيرة» لإعداد الاقتصاد الأمريكي لمواجهة تأثير تفشي فيروس كورونا، بينما تخطط حكومة اليابان لإنفاق أكثر من أربعة مليارات دولار في حزمة ثانية من الخطوات للتعامل مع الفيروس.

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 3.36 دولار، ما يعادل 10% تقريبا، إلى 37.72 دولار للبرميل، وذلك بعد أن بلغت أعلى مستوى في الجلسة عند 37.75 دولار للبرميل، وربح خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.14 دولار أو نحو 10%، إلى 34.27 دولار للبرميل بعد أن بلغ مستوى مرتفعاً في الجلسة عند 34.42 دولار.

ونزل الخامان القياسيان 25% الاثنين، لينخفضا لأدنى مستوياتهما منذ فبراير شباط 2016 ويسجلان أكبر تراجع بالنسبة المئوية في يوم واحد منذ 17 يناير كانون الثاني 1991، حين تراجعت أسعار النفط عند اندلاع حرب الخليج.

وبلغت أحجام التداول في عقد أقرب استحقاق لكلا الخامين مستويات قياسية مرتفعة في الجلسة السابقة بعد انهيار اتفاق استمر ثلاث سنوات بين السعودية وروسيا ومنتجين كبار آخرين للنفط للحد من الإمدادات يوم الجمعة، ما أثار حرب أسعار لزيادة الحصة السوقية.

أججت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، التوتر بخطط لضخ 12.3 مليون برميل يومياً في إبريل نيسان، وهو ما يزيد كثيراً على مستويات الإنتاج الحالية البالغة 9.7 مليون برميل يوميا، وذلك حسبما قال الرئيس التنفيذي لأرامكو السعودية أمين الناصر، أمس الثلاثاء.

وقال الناصر إن إمدادات الخام في إبريل نيسان ستكون «بزيادة 300 ألف برميل يومياً عن الطاقة القصوى المستدامة البالغة 12 مليون برميل يومياً»، وعلى خلفية تلك الأنباء، محا السعر أكثر من دولار للبرميل من مكاسبه.

وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك إنه لا يستبعد اتخاذ إجراءات مشتركة مع أوبك لتحقيق الاستقرار في السوق، مضيفا أن اجتماع أوبك بلس القادم من المخطط عقده في الفترة من مايو أيار إلى يونيو حزيران.

لكن رداً عليه، قال وزير الطاقة السعودي إنه لا يرى حاجة لعقد اجتماع لأوبك بلس في الفترة من مايو أيار إلى يونيو حزيران في غياب اتفاق على الإجراءات التي يجب اتخاذها للتعامل مع أثر فيروس كورونا على الطلب والأسعار.

وقال الأمير عبد العزيز بن سلمان «لا أرى مبرراً لعقد اجتماعات في مايو أيار-يونيو حزيران من شأنها فقط إظهار فشلنا في القيام باللازم في أزمة كهذه وتبني الإجراءات الضرورية».

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من جهة أخرى، قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أمس إن النزول الحاد في أسعار النفط، في حالة استمراره، سيدفع على الأرجح تصنيفات سيادية لدول مُصدرة أضعف مالياً للانخفاض، وبخاصة تلك الدول ذات الضغط الإضافي الناجم عن ربط أسعار الصرف.

وقال كبير محللي التصنيفات السيادية للشرق الأوسط وإفريقيا لدى فيتش يان فريدريخ إنه من المرجح أن تظل أسعار النفط منخفضة لبعض الوقت.

وقال فريدريخ «الدول التي يتسم مركزها الخارجي بالحساسية بعض الشيء ولديها سعر صرف ثابت هي بالتأكيد الأكثر حساسية».

وبتناول دول بعينها، قال إن الاحتياطيات المالية للسعودية وصندق الثروة السيادي لديها يوفران مصدة لكن ليس هناك «متسع لا نهائي» في ما يتعلق بتصنيف البلاد عند اختفاء المصدات.

وأضاف أن استمرار ارتفاع الدين الحكومي في سلطنة عمان «سيكون مبعث قلق»، بينما تصنيف نيجيريا عند ‭‭B+‬‬ (مع نظرة مستقبلية سلبية) قد يواجه مشكلات إذا التهمت «محاولات مطولة» للدفاع عن ربط عملة البلاد الكثير من احتياطياتها الدولية.

ويفيد محللو فيتش بأن الاعتماد على السلع الأولية في أنجولا والعراق وسورينام والجابون هو الأكثر وضوحاً في العالم، وأن هناك عشر دول نامية أخرى تحتل السلع الأولية فيها أكثر من 70% من دخل النقد الأجنبي.

إلى ذلك، أعلنت لوك أويل، ثاني أكبر شركة منتجة للنفط في روسيا، أمس الثلاثاء، عن انخفاض صافي ربح الربع الرابع بنسبة 37% على أساس فصلي إلى 119.3 مليار روبل (1.7 مليار دولار) إذ تضررت بفعل تراجع هوامش التكرير وانخفاض ربحية أنشطة الشركة للتجزئة.

وتراجعت الإيرادات للفترة بين أكتوبر تشرين الأول وديسمبر كانون الأول من 2019 بنسبة اثنين في المئة إلى 1.9 تريليون روبل. (وكالات)

«الطاقة» الروسية تجتمع مع شركات النفط اليوم

قال مصدران مطلعان، أمس الثلاثاء، إن وزارة الطاقة الروسية دعت لعقد اجتماع مع شركات النفط، اليوم الأربعاء، لمناقشة التعاون المستقبلي مع أوبك من بين قضايا أخرى، وقال أحد المصدرين «نعتزم مناقشة ما إذا كنا سنعود (للتعاون مع) أوبك أم لا». (رويترز)