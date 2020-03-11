ارتفاع عوائد سندات الخزانة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية من مستويات قياسية متدنية خلال تعاملات، أمس الثلاثاء، مع آمال التحفيز من جانب الرئيس دونالد ترامب.

وجاء الصعود في عوائد السندات الحكومية في الولايات المتحدة مع تدفق المستثمرين إلى أسواق الأسهم بعد أسوأ أداء يومي منذ الأزمة المالية العالمية.

وتلقت الأسهم الدعم من طرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فكرة خفض الضرائب على الرواتب من أجل تعويض التأثير السلبي الناجم عن فيروس كورونا، وتأتي الحوافز الضريبية المحتملة بالإضافة إلى حزمة إنفاق قدرها 8.3 مليار دولار وقعها الرئيس ترامب في الشهر الماضي.

Advertisements

وارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لآجل 10 سنوات إلى 0.693%، بعد أن سجل مستوى قياسياً متدنياً، أمس الثلاثاء، أدنى 0.5%.

كما صعد العائد على ديون الحكومة الأمريكية لآجل 30 عاماً إلى 1.181% بعدما شهد أدنى مستويات في تاريخه، أمس الثلاثاء، عند 0.692%.

وصعد العائد على سندات الخزانة الأمريكية لآجل عامين إلى 0.459%، بعد أن تداول، أمس الثلاثاء، عند مستوى أقل من 0.3%.

ويأتي ارتفاع عوائد السندات الأمريكية بعد هبوط حاد لمستويات قياسية متدنية في تعاملات، أمس الثلاثاء، على خلفية الخسائر الحادة في الأسواق العالمية التي دفعت المستثمرين إلى الأصول الآمنة، وتوجد علاقة عكسية بين أسعار السندات والعائد على تلك الديون الحكومية.