شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب ينخفض 1% مع انتعاش الأصول عالية المخاطر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انخفض الذهب بأكثر من 1%، أمس الثلاثاء، متراجعاً عن قفزة حققها في الجلسة السابقة، ليتجاوز مستوى 1700 دولار، إذ رفعت آمال إجراءات تحفيز عالمية للتخفيف من وطأة الأثر الاقتصادي لتفشي فيروس كورونا الدولار والأصول الأعلى مخاطرة.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 1.4% إلى 1656.24 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن لامس أعلى مستوياته منذ ديسمبر /‏ كانون الأول 2012 عند 1702.56 دولار، أول أمس الاثنين، بسبب مخاوف من الانتشار العالمي للمرض. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.1% إلى 1657.10 دولار.

وقال ستيفن إينس كبير خبراء استراتيجيات السوق في آكسي كورب «بدأ الإقبال على المخاطر يعود بسبب إجراءات السياسة المالية التي تصدر عن الولايات المتحدة واليابان، وهذا سلبي للذهب على المدى القصير».

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: إنه سيتخذ خطوات «كبرى» لإعداد اقتصاد بلاده لمواجه أثر انتشار كورونا.

وقال وزير الاقتصاد الياباني: إن حكومته لن تتردد في اتخاذ الخطوات الضرورية والمناسبة لموازنة الآثار الكبيرة في اقتصادها من الانتشار العالمي للفيروس. وقال مسؤول في وزارة المالية اليابانية: إن بلاده على تواصل مع إدارة ترامب التي تعمل على حزمة اقتصادية.

وقال إينس: «هذه البداية فحسب لما يمكن وصفه بتأثير الدومينو، وأتوقع أن تحذو بقية الحكومات الآسيوية حذو تلك الخطوات بحزم مماثلة».

وزادت حيازات إس.بي.دي.آر جولد ترست، أكبر صندوق مؤشرات متداولة مدعوم بالذهب في العالم، إلى 30.99 مليون أوقية، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر /‏ تشرين الأول 2016.

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وفي أسواق العملات، عاد الدولار للارتفاع، أمس الثلاثاء، بعد أن تكبد خسائر ضخمة مقابل الين واليورو والفرنك السويسري، إذ تحول المستثمرون للتحلي بالأمل في أن صناع السياسات حول العالم سينفذون إجراءات تحفيزية للتخفيف من الأثر الاقتصادي لتفشي فيروس كورونا.

وساعد ذلك في التراجع عن مسار الاثنين على الرغم من أن مستوى 104 ينات للدولار لم يُعد العملة اليابانية بعد لما فوق مستوى 105 الذي شهدته قبل هذا الأسبوع.

وقال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين: إن البيت الأبيض سيجتمع مع المسؤولين التنفيذيين للبنوك هذا الأسبوع، في مؤشر على أن الحكومة الأمريكية ستطبق إجراءات لمواجهة أثر انتشار كورونا.

وهوى الدولار، أول أمس الاثنين، على أثر انخفاض كان الأكبر في يوم واحد في أسعار النفط منذ حرب الخليج في 1991 بسبب حرب أسعار بين السعودية وروسيا.

وأمام سلة من العملات، ارتفع الدولار 0.2% إلى 95.613. وزاد 1.9% أمام الين إلى 104.28 في صعود كبير عما سجله أمس الأول الاثنين، والذي كان 101.18.

كما تذبذبت قيمة الين مقابل عملات كبرى، مثل اليورو والدولار الأسترالي بعد أن ألمح مسؤولون في بنك اليابان المركزي إلى استعدادهم لتكثيف التحفيز إذا اقتضت الضرورة قبل اجتماع بشأن السياسات الأسبوع المقبل.

وتراجع اليورو مقابل الدولار 0.4% إلى 1.1385 دولار، وارتفع الدولار أمام الجنيه الإسترليني 0.5% إلى 1.3067 دولار. (وكالات)