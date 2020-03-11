شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يبحث مع أعضاء «أوبك بلس» وقف انهيار أسعار الخام والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت وزارة النفط العراقية أمس الثلاثاء: إن العراق على اتصال مع بقية أعضاء «أوبك بلس» لبحث سبل وقف انهيار أسعار الخام مضيفة أن إغراق أسواق النفط ليس في مصلحة الدول المنتجة.
وقال وزير النفط ثامر الغضبان في بيان إن الوزارة «تجري اتصالات مع الدول الأعضاء في أوبك وخارجها، بهدف بحث الآليات التي يمكن اعتمادها لوضع حد لتدهور أسعار النفط في السوق العالمية».
وقال متحدث باسم وزارة النفط العراقية إن إغراق أسواق النفط ليس في صالح الدول المنتجة وإن حرب أسعار النفط «للاستحواذ على أكبر حصة في السوق لا تخدم مصالح الدول المنتجة». (رويترز)
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