اختناقات التصدير تحد من قدرة روسيا على زيادة الإنتاج

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أفادت مصادر في السوق وحسابات «لرويترز»، أمس الثلاثاء، بأن قدرة روسيا على زيادة إنتاج النفط سريعاً عقب انهيار اتفاق عالمي لخفضه مقيدة باختناقات في قدرات التصدير.

وأخفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، ودول أخرى كبيرة مصدرة للنفط بقيادة روسيا، الأسبوع الماضي، في التوصل لاتفاق بشأن مزيد من التحركات المشتركة للحد من الإنتاج عقب انتهاء صلاحية الاتفاق الحالي في نهاية مارس/ آذار.

وكانت شركات النفط الروسية، خاصة أكبر منتج روسنفت، تشكو منذ فترة طويلة من أن القيود تتسبب بخسارة روسيا حصة سوقية لمصلحة الولايات المتحدة بالأساس التي لا تشارك في اتفاق الخفض.

وقال وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، إن كل قيود الإنتاج المرتبطة بالاتفاق مع «أوبك» ستُرفع اعتباراً من الأول من إبريل/ نيسان، ما وضع روسيا في مواجهة مع السعودية في حرب على الحصص في السوق.

Advertisements

وأعلنت السعودية في وقت سابق عن خطط لرفع إمدادات الخام إلى 12.3 مليون برميل يومياً في إبريل/ نيسان.

وكرر نوفاك، أمس الثلاثاء، القول إن روسيا قادرة على رفع إنتاج النفط بما يتراوح بين 200 و300 ألف برميل يومياً، بما يصل إلى 500 ألف برميل يومياً من نحو 11.3 مليون برميل يومياً تنتجها حاليا، لكن شحن تلك الكميات من النفط إلى خارج روسيا قد يكون أمراً معقداً بسبب اختناقات في البنية التحتية للتصدير. ويصل موسم الصيانة في المصافي الروسية لذروته في إبريل/ نيسان، ومايو/ أيار، ما يعني أن المزيد من الخام سيُصدر بدلاً من تكريره محلياً.

كما لم تبرم روسيا بعد اتفاق تسليم هذا العام مع روسيا البيضاء التي تشتري في العادة 1.5 مليون طن من النفط الروسي شهرياً. وستشحن روسيا نحو ثلث تلك الكمية إلى روسيا البيضاء في مارس/ آذار، لكن هناك حاجة لتوجيه البقية إلى مكان آخر.

وقال مصدر في شركة نفط روسية كبيرة «ليس هناك الكثير من المتسع في خطوط الأنابيب لرفع الإنتاج بسبب صيانة المصافي وروسيا البيضاء، كما أن زيادة الإنتاج ليست منطقية في ظل انخفاض أسعار النفط، خاصة بالنسبة للمشروعات البحرية (مرتفعة التكلفة)».

وأحجمت شركات إنتاج النفط الكبرى في روسيا، ووزارة الطاقة، عن التعليق على الاختناقات المحتملة، وقال مصدر في شركة تجارة تعمل في روسيا «الربيع هو أسوأ توقيت لروسيا لزيادة الإنتاج. الصيانة الموسمية في المصافي المحلية تؤدي لارتفاع التصدير على أي حال، وبالتالي إذا أضفنا زيادة في الإنتاج فليس هناك طاقة تصدير كافية».