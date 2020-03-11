«أبوظبي البحرية» تطور برامج تدريبية في «الخدمات اللوجستية»

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

وقعت أكاديمية أبوظبي البحرية، التابعة لموانئ أبوظبي، مذكرة تفاهم مع اللجنة الوطنية للشحن والإمداد، بهدف تطوير البرامج التدريبية المتخصصة في قطاع الخدمات اللوجستية.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار حرص الأكاديمية على الارتقاء بالتعليم والتدريب الملاحي البحري في الإمارات ومنطقة الخليج العربي، وسعيها الدائم لبناء شراكات وطنية بهدف تحقيق المزيد من التوسع والتنوع في برامجها، وترسيخ مكانتها كمركز تميز إقليمي وعالمي.

وبموجب هذه الاتفاقية سيتعاون الجانبان لرفع الوعي بأهمية التعليم المتخصص والتدريب الاحترافي لتلبية متطلبات سوق العمل في مجال الخدمات اللوجستية. كما ستوفر اللجنة الوطنية للشحن والإمداد محاضرين ومدربين أكفاء لتقديم دورات تدريبية متخصصة لطلاب أكاديمية أبوظبي البحرية، كما سيعمل الجانبان معاً لتطوير وطرح برامج تدريبية جديدة في مجالات الشحن والتوريد وتوفير شهادات احترافية معترف بها دولياً، مثل دبلوم الاتحاد الدولي لجمعيات وكلاء الشحن (فياتا).

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