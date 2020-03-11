«كورونا» يمحو آلاف الرحلات من الشاشات ويحرم مديري ناقلات من الرواتب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعاني شركات الطيران حول العالم تراجعاً حاداً في الطلب بسبب تفشي فيروس كورونا، وخصوصاً في كل من أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، ووردت تقديرات الأسبوع الماضي من «إياتا» تقول إن الفيروس قد يخفض الإيرادات من سفر الركاب بما يصل إلى 113 مليار دولار هذا العام، إذا ما استمرت حالة تفشي المرض.

في هذا الوقت استعاد القطاع في الصين بعض الآمال مع تسجيل عودة الرحلات الداخلية للعمل، فيما بلغت السعة المقعدية المستعادة 3 ملايين الأسبوع الماضي، والمتوقع إضافة 8.5 مليون مقعد للرحلات المحلية هذا الأسبوع، مع عودة الحياة إلى العديد من المرافق في المدن الرئيسية.

ولكن الدور جاء على شركات الطيران الأوروبية والأمريكية، حيث أعلن العديد من الناقلات عن خفض الرحلات، فقامت شركة الطيران النروجية بإلغاء 3 آلاف رحلة حتى حزيران/يونيو، فيما ألغت «إيرفرانس كيه إل إم» 3600 رحلة، وخفضت السعة المقعدية 13% (17% محلياً و25% أوروبياً).

وفي الولايات المتحدة، أعلنت «دلتا ايرلاينز» أنها ستقوم بإجراء تخفيضات كبيرة في برنامج رحلاتها لخفض التكاليف، وهي بذلك تتبع تدابير مماثلة اتخذتها شركات «أميريكان» و«يونايتد» و«جي بلو». وقالت «دلتا» إنها ستقلل عدد رحلاتها الدولية بنسبة تصل إلى 25٪ مقابل نسب بين 10٪ و15٪ للرحلات المحلية. من جهتها خفضت «أميريكان إيرلاينز» الرحلات الدولية 10% مقابل 7.5% للرحلات المحلية.

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آسيوياً، بقي التأثير كبيراً في كوريا الجنوبية حيث تم إلغاء ما يصل إلى 30% من الرحلات، وفي أستراليا، أعلنت شركة كوانتاس خفض طاقة رحلاتها الدولية بما يقارب 25% على مدى الأشهر الستة المقبلة وتأجيل طلبية لطائرات إيرباص من طراز إيه 350 في إطار تغييرات جذرية رداً على تراجع الطلب من الركاب بسبب انتشار فيروس كورونا.

وقالت شركة الطيران الأسترالية أيضاً إنها تلغي خططاً لإعادة شراء أسهم من السوق للاحتفاظ بالسيولة. ولن يحصل الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة على راتب لباقي السنة المالية الحالية، بينما لن يتلقى فريق الإدارة أي مكافآت، فيما تحث الشركة كل الموظفين على الحصول على إجازة مدفوعة أو غير مدفوعة الأجر.

وتوقف الشركة حالياً ما يوازي 38 طائرة وهو ما يزيد بأكثر من مثلي العدد الذي أعلنته الشهر الماضي والذي كان 18 طائرة.

وعلى صعيد دول الخليج تم اتخاذ العديد من الإجراءات التي أدت أيضاً إلى توقف بعض الرحلات، وخصوصاً من السعودية، حيث تم تعليق الرحلات، من قبل الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية؛ للمساعدة في الحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، فيما تم الإعلان عن تسيير رحلات خاصة لطيران الإمارات لمدة 4 أيام، بموجب موافقة خاصة من السلطات السعودية، إلى الرياض وجدة والدمام خلال الفترة من 12 إلى 15 مارس /آذار 2020، بهدف تسهيل عودة المسافرين المتأثرين جراء قيود السفر الأخيرة.