شكرا لقرائتكم خبر عن 9 أجنحة.. إبداعات طلبة شباب بحثوا في تاريخ بلدانهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أزاحت تسع دول من أنحاء مختلفة من العالم، الستار عن أجنحتها المشاركة في إكسبو 2020 دبي، والتي صممها مواهب طلابية ناشئة، تماشيا مع هدف إكسبو الأوسع المتمثل في إشراك الجيل المقبل وتمكينه.

وقالت هند البوم، مدير مكتب المدير العام، إكسبو 2020 دبي: «إن الحدث العالمي هو فرصتنا لجمع العالم بروح من الأمل والتفاؤل بشأن المستقبل، وليس هناك ما قد يبعث على التفاؤل أكثر من تسليط الضوء على المواهب الشابة في أنحاء العالم.. وتظهر هذه الأجنحة التسعة، المُلهِمة التي صممها الطلبة، أن الإبداع قد يأتي من الجميع متى أتيحت الفرصة. ويسرنا أن نقدم هذه الأجنحة للملايين من زوار الحدث الأروع في العالم، فإشراك الشباب وتمكينهم وإلهام فضولهم وتوسيع آفاقهم ورعاية مواهبهم أمر في غاية الأهمية من أجل صنع مستقبل أفضل لنا جميعاً».

عكف الطلبة من تسع دول، وهي جيبوتي، وجرينادا، وملاوي، وميانمار، وسانت كيتس ونيفيس، وسان مارينو، وسريلانكا، وسورينام، وزيمبابوي، على البحث في تاريخ بلادهم وأولوياتها الوطنية وتحدياتها التنموية لتصميم جناحها الرسمي قبل العمل مع إكسبو 2020 لتنفيذه على أرض الواقع.



مختبر سان مارينو.. وإلهام ملاوي



بدءاً من المختبر المستقبلي الذي يمثل جناح سان مارينو، ويتيح للزوار المشاركة في بناء مستقبلها، ووصولاً إلى جناح ملاوي، الذي يعرّفك عليها عبر قصة ملهمة عن طفل صغير، يقدم كل جناح معلومات فريدة وقيّمة عن الدولة التي يمثلها وثقافتها وتقدمها.



جيبوتي وميانمار



على سبيل المثال، عبر جناح يشبه حاوية شحن عصرية، تقدم جيبوتي نفسها بصفتها مركزاً للتجارة والسياحة والتقنية، فيما يصطحب جناح ميانمار زواره في رحلة روحية هادئة تروج لنمط حياة يقوم على القيمة.



جرينادا.. جزيرة التوابل



تستعرض «جزيرة التوابل» الساحرة جرينادا نشاطها في إنتاج الشوكولاتة وجوزة الطيب عبر تمثال مذهل لجوزة الطيب.

ووصفت كيرلين أرييل آن فرانك، الطالبة الفائزة بتصميم جناح جرينادا، تجربتها بأنها «مُرضية للغاية». وقالت: يمكنني الآن القول إنني ساهمت في وضع ثقافة جرينادا ومواهبها وإمكاناتها أمام العالم ليراها، ويرى أننا شريك في الاقتصاد العالمي.. وهذا أمر مهم بالتأكيد، إذ عندما تتمكن دولة ما من لفت انتباه العالم إلى المجالات التي أحرزت فيها تقدما هائلاً، فإنها تتحكم في مستقبلها وتصبح سيدة مصيرها..و من الرائع أن أعرف أن جهودي ستعكس جوهر بلادي على نطاق عالمي. ومن التصميم والفن إلى الاقتصاد والتقنية والاستدامة، ينعكس طيف واسع من التخصصات الطلابية في تصميمات وتجارب الأجنحة المختلفة، ما يدعم الرؤية الأساسية لإكسبو 2020 دبي في «تواصل العقول وصنع المستقبل».

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ديناميكية سريلانكا



وتوصل فريق من طلاب جامعة موراتوا، يضم تخصصات متعددة، بما فيها الاتصالات، وتصميم المنتجات والأزياء، والهندسة المعمارية، والزراعة، إلى فكرة تجسيد ما تتمتع به سريلانكا من ديناميكية وقدرة على التكيف في تدفق المياه.

ووصفت جيفاني سيريواردينا، نائب المفوض العام لسريلانكا، والمدير العام لمجلس تنمية الصادرات في سريلانكا، تجربة الطلاب بالفرصة التي تتيح لهم إطلاق العنان لإبداعاتهم على منصة دولية.

وقالت: «إن لدى الأجيال الشابة إمكانات هائلة تكملها طموحات أكبر، وهو مزيج بمقدوره تبديل حال الدول إلى الأفضل.. وتشجيع الشباب على التفكير خارج الصندوق ومد يد المساعدة لمجتمعاتهم ينشئ أفراداً أكثر تعاطفاً ووعياً، ويمهد لهم الطريق ليصبحوا رواد خدمة اجتماعية أفضل في المستقبل».



زيمبابوي.. منفتحون على الأعمال



في إطار الموضوع الملهم «منفتحون على الأعمال» يتطلع المصممون الشباب لجناح زيمبابوي إلى مستقبل أكثر إشراقاً، حيث يصورون بلادهم على أنها جوهرة إفريقية غير مكتشفة تعكس تنوعاً سريعاً في مجالات نمو جديدة.



تاريخ سانت كيتس.. وطبيعة سورينام



توجد الطبيعة والثقافة والتاريخ في قلب جناح سانت كيتس ونيفيس، الذي يشرك الحواس كلها، والمصمم على يد مجموعة من طلاب المرحلة الثانوية، ليتيح لزواره مشاهدة أسرار الجزيرتين وتلمسها وتذوقها وتنشقها وسماعها. قبل «أن يسيروا عبر الماء» في جناح سورينام الملون، الذي يستكشف ما تقدمه من منتجات طبيعية للجمال والصحة.



مبدعو الغد وقادة الفكر



لأن الشباب مبدعو الغد وقادة فكره، يحمل إلهامهم وتمكينهم، أهمية بالغة بالنسبة لإكسبو 2020 وإرثه، حيث ينظم إكسبو مجموعة من المبادرات الموجهة للشباب قبل انطلاق الحدث الدولي وأثناء فعالياته وبعد انتهائه. ويوفر برنامج إكسبو للمدارس فرصا تعليمية فريدة للطلاب في دولة الإمارات العربية المتحدة عبر مواد للمناهج الدراسية وزيارات إلى موقع الحدث الدولي.

ويُتوقع لموقع إكسبو 2020 دبي أن يشهد أثناء فترة انعقاده ملايين الزيارات من طلاب مدارس الدولة، الذين سيحظون بجولات مخصصة لهم.

ويوجه إكسبو 2020 الدعوة أيضاً لطلاب الجامعات المنتظمين بدوام كامل في الإمارات، والبالغ عددهم 140 ألف طالب، لينضموا إلى جولات صممت لهم خصيصاً، فيما قدّم إكسبو لايف برنامج الابتكار والشراكة من إكسبو 2020، لفرق طلابية من مؤسسات التعليم العالي في الدولة التمويل والأضواء والدعم ليتمكنوا من تطوير حلولهم الإبداعية لسلسلة من التحديات الملحّة.

وعلاوة على ذلك، فإن إكسبو 2020، أول إكسبو دولي يقام في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا.(وام)