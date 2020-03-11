شكرا لقرائتكم خبر عن «شيفرون» تبحث خفض الإنفاق والإنتاج لمواجهة انخفاض الأسعار والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت شركة شيفرون إنها تبحث سبلاً لتقليل الإنفاق الرأسمالي إثر الانهيار الذي حدث مؤخراً في أسعار النفط والذي من المتوقع أن يؤدي لإنتاج أقل على المدى القريب.
وأضافت الشركة «ننظر في بدائل من أجل تقليل الإنفاق الرأسمالي ومن المتوقع أن يخفض ذلك من الإنتاج على المدى القصير وأن يحافظ على القيمة على المدى الطويل».
وانخفضت العقود الآجلة للخام بنحو 25% الاثنين في أكبر تراجع في يوم واحد منذ حرب الخليج عام 1991 بعد أن أخفقت أوبك وحلفاؤها في التوصل لاتفاق بشأن خفض جديد للإنتاج وتمديد قيود الإنتاج القائمة. (رويترز)
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