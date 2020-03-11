متابعة الخليج 365 - ابوظبي - * يجتمع مجلسا إدارة شركتي «إعمار مولز»، و«إعمار للتطوير»، يوم الأحد المقبل، لاقتراح توزيع أرباح نقدية، ودعوة الجمعية العمومية للانعقاد.

* يناقش مجلس إدارة شركة غلفا للمياه المعدنية، خلال اجتماعه يوم 14 مارس الجاري، زيادة رأس مال الشركة، وانتخاب نائب لرئيس مجلس الإدارة، وتعيين عضو في مجلس الإدارة بدلاً من أحمد الدمنهوري.

* تجتمع الجمعية العمومية لشركة «ريم للاستثمار» في 30 مارس/آذار الجاري؛ للنظر في توزيع أرباح نقدية على المساهمين تعادل 14% من رأس المال المدفوع عن 2019، وشراء الشركة لأسهمها بنسبة لا تتجاوز 10% من رأس المال.

* اقترح مجلس إدارة شركة «الشارقة للتأمين» توزيع أرباح نقدية بنسبة 7% عن العام الماضي.

Advertisements

* أعلنت «إكسا الهلال الأخضر للتأمين» عن وصول خسائرها المتراكمة إلى 80.95 مليون درهم في نهاية العام الماضي، بما يعادل 40.47% من رأس المال، مشيرة إلى اتخاذها عدة إجراءات لمعالجتها؛ تشمل: تطبيق نهج جديد للاكتتاب؛ لتحسين جودة الأعمال المكتتبة والانتقائية في الأعمال الطبية؛ بعد ممارسة التخفيض.

* يعقد «بنك رأس الخيمة الوطني» اجتماع الجمعية العمومية في 30 مارس الجاري؛ للنظر في توزيع أرباح نقدية بنسبة 30% من رأس المال بما يعادل 30 فلساً للسهم عن 2019.

* تبحث الجمعية العمومية ل«مصرف أبوظبي الإسلامي» في 29 مارس الجاري مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 27.38% من القيمة الاسمية للسهم أو ما يعادل 27.38 فلس، وزيادة نسبة تملك غير المواطنين للأسهم لتصل إلى 40% كحد أقصي.

* تناقش الجمعية العمومية لشركة «أم القيوين للاستثمارات العامة» في 4 إبريل/نيسان القادم الموافقة على توزيع أرباح نقدية بنسبة 5% من رأس المال بواقع 5 فلوس للسهم الواحد عن 2019.