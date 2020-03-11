«رسملة» يستحوذ على منشأة أمريكية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن بنك رسملة المحدود للاستثمار عن استحواذه على أحدث منشأة للبحث والتطوير في مدينة فيلادلفيا، بولاية بنسلفانيا، الولايات المتحدة الأمريكية مقابل 61 مليون دولار. جرت عملية الاستحواذ على هذه المنشأة من قِبَل صندوق رسملة للدخل العقاري بأمريكا الشمالية.

تتميز المنشأة بموقعها الاستراتجي الواقع في قلب «نيفي يارد» في فيلادلفيا، إحدى متنزهات الأعمال المرموقة في شمال شرقي الولايات المتحدة، والمنشأة مؤجرة حصرياً لشركة أكزالتا كوتينج سيستمز، وهي شركة عالمية متخصصة في مجال الدهانات عالية الجودة الخاصة بقطاع النقل والصناعة.