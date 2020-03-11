سي إن إن: دبي تتميز بتصميماتها المعمارية المبهرة

أبرزت شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية أشهر 12 مبنى في دبي بما فيها برج كيان ووافي مول وأوبرا دبي وسكاي دبي وبرج العرب وبرج خليفة . وأوضحت أن دبي تشتهر بناطحات السحاب المبهرة، ولكنها لم تكن كذلك، إذ قبل أقل من 200 عام، كانت دبي قرية صيد صغيرة، ولعقود عديدة، كانت معظم المباني تتكون من طابقين.

وأوضحت أن الهندسة المعمارية ل «دبي أوبرا» تمزج بين الماضي والحاضر. ويقع هذا المبنى، المصمم على شكل قارب تراثي، مقابل نافورة دبي في دبي مول، ويستضيف الكثير من الفعاليات المحلية والدولية، كما أنه يعتبر من أبرز الوجهات الفنية والثقافية في المدينة.