تعاون بين «إينوك» و«إس إيه بي» لدعم المواهب

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”
أبرمت مجموعة إينوك اتفاقية تعاوناً مع شركة التقنية العالمية «إس إيه بي» بهدف تمكين الشباب الإماراتي من خلال برنامج المهنيين الشباب الذي ينظمه معهد «إس إيه بي» للتدريب والتطوير ويستمر لثلاثة أشهر، ويوفر من خلاله التدريب على المهارات الرقمية والشخصية، كمهارات التواصل، لما يصل حتى 25 مشاركاً من خريجي الجامعات من غير الموظفين أو ممن يعملون في وظائف متواضعة، ليصبحوا مستشارين معتمدين لدى «إس إيه بي» ويعملوا في أحدث حلولها الرقمية. كما ستقوم إينوك بموجب هذه الاتفاقية بتوظيف 13 من خريجي البرنامج.
وقال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك: «نحرص في إينوك على سدّ فجوة المهارات عبر تطوير أساليب عمل مختلفة ومبتكرة. ولتحقيق ذلك نعمل مع شركائنا على تحديد الفرص التي من شأنها رفع مستوى شبابنا الموهوبين، وكلنا ثقة بأن برنامج المهنيين الشباب سوف يتيح لأصحاب المواهب الشابة ما يلزم من مهارات وتدريب لدعم جهودنا في مجال التحوّل الرقمي».
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