«الإمارات الإسلامي» يوافق على قرارات التمويل

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عقد «الإمارات الإسلامي»، الاجتماع السنوي الرابع والأربعين لجمعيته العمومية في المقر الرئيسي لبنك الإمارات دبي الوطني في ديرة، حيث قدم خلاله هشام عبدالله القاسم، رئيس مجلس إدارة «الإمارات الإسلامي» ونائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، تقريراً عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

وقد تمت الموافقة على القرارات الخاصة بشأن التمويل، حيث وافق على مقترحات أعضاء مجلس الإدارة بشأن الأوراق المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية غير القابلة للتحول إلى أسهم والتي سيتم إصدارها من قبل المصرف وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية المعنية.

وقال هشام عبدالله القاسم: واصل «الإمارات الإسلامي» لعب دور رئيسي في دفع عجلة نمو قطاع التمويل الإسلامي. فقد حققنا نتائج قوية خلال عام 2019 تكللت بتسجيلنا صافي أرباح قدره 1.061 مليار درهم، وهي الأعلى في تاريخ المصرف.

وأضاف القاسم: بالنظر إلى عام 2020، يحافظ «الإمارات الإسلامي» على توقعاته الإيجابية، حيث من المتوقع أن يقدم «إكسبو 2020 دبي» دفعة كبيرة للاقتصاد مع قدوم ملايين الزوار إلى الدولة للمشاركة في هذا الحدث العالمي.