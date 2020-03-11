إيطاليا تفاوض البنوك لتخفيف ديون العملاء وسط أزمة «كورونا»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تتفاوض الحكومة الإيطالية مع البنوك لتوفير إعفاءات من مدفوعات الديون والقروض العقارية، مع تعرض الأفراد والشركات لضغوط على مستوى البلاد بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقالت نائبة وزير المالية الإيطالية «لورا كاستيلي» في مقابلة إذاعية لوكالة «بلومبرج»، أمس الثلاثاء، إن البلاد تدرس أيضاً تقديم دعم مالي للأشخاص الذين تعرضوا لعمليات تسريح عمالة مؤقتة، مضيفة أنه سيتم الإعلان قريباً عن مرسوم جديد بشأن التدابير الاقتصادية.

وقامت إيطاليا بفرض قيود كاملة على الحركة في كافة أنحاء البلاد لمكافحة انتشار فيروس «كوفيد-19»، مع ارتفاع عدد الوفيات إلى 500 شخص، وبلغ عدد الإصابات نحو 9172 شخصاً.

وفرضت الحكومة، أمس الثلاثاء، قيوداً صارمة على السفر والأنشطة العامة في جميع أنحاء البلاد، كما طالب رئيس الوزراء «جوزيبي كونتي» المواطنين بعدم السفر، بخلاف العمل أو الطوارئ.

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وأعلنت إيطاليا الأسبوع الماضي خطة لضخ 7.5 مليار يورو (8.4 مليار دولار) للمساعدة في احتواء تأثير تفشي كورونا في الاقتصاد.

وتجري البلاد محادثات مع المفوضية الأوروبية لمنحها المرونة اللازمة لزيادة الإنفاق، والذي سيرفع العجز عن المسموح به بنحو 6.35 مليار يورو أو ما يعادل 0.35% من الناتج المحلي الإجمالي.

من جهة أخرى، ارتفع الإنتاج الصناعي في إيطاليا خلال يناير/‏‏ كانون الثاني الماضي، أكثر من توقعات المحللين، مع زيادة إنتاج السلع الاستهلاكية، والوسيطة. وأظهرت بيانات صادرة عن معهد الإحصاءات الإيطالي، أمس الثلاثاء، أن مؤشر الإنتاج الصناعي ارتفع بنسبة 3.7% خلال يناير/‏‏ كانون الثاني، مقابل هبوطه بنحو 2.7% خلال ديسمبر/‏‏ كانون الأول السابق له.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن الإنتاج الصناعي في إيطاليا سوف يصعد بنحو 1.7% خلال الشهر الأول من العام الجاري.

وجاء الصعود في الإنتاج الصناعي بدعم ارتفاع السلع الاستهلاكية والوسطية خلال يناير/‏‏ كانون الثاني، أما على أساس سنوي، فإن الإنتاج الصناعي في إيطاليا تراجع بنحو 0.1% خلال يناير/‏‏ كانون الثاني الماضي، مقارنة مع الفترة المماثلة من عام 2019. (وكالات)